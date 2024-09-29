Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Togg T10F Açıklamaları

Bakan Kacır, Togg T10F Modelini Test Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un yeni sedan modeli T10F'yi test ederek kritik bilgiler paylaştı. Kacır, T10F modelinin mevcut SUV versiyonuna göre 80 kilometre daha fazla menzil sunacağını ifade etti.

T10F ile Yeni Hedef Kitleye Ulaşım

Bakan Kacır, T10F'nin spor tasarımıyla farklı bir müşteri grubuna hitap edeceğini belirtti. T10F, sedan otomobillerin kullanıcı beklentilerini de karşılayacak şekilde tasarlandı.

Togg'un Gelişen AR-GE ve Üretim Süreçleri

Gemlik'teki Togg teknoloji kampüsünü ziyaret eden Kacır, burada Togg'un AR-GE ve üretim süreçlerinin devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'de küresel güvenlik regülasyonlarına uyum sürecinin başlatıldığını kaydetti.

Şarj İstasyonlarının Yaygınlaşması

Kacır, elektrikli araç şarj istasyonlarının Türkiye'nin her yerinde artış gösterdiğini ve halihazırda 23 bin halka açık şarj noktası bulunduğunu açıkladı. Hızlı şarj imkanı sunan istasyonların sayısı ise 8 bin olarak belirlendi.

Togg'un Geleceği ve Türkiye'ye Katkısı

Kacır, Togg ile birlikte Türkiye'nin elektrikli araçlar alanındaki liderlik rolünü güçlendireceklerini vurguladı ve her zaman Togg'un yanında yer alacaklarını söyledi. Bakan, Togg ekibinin geleceğe yönelik çalışmalarının Türkiye için önem taşıdığını dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Şirket yetkililerinden faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Kacır, güvenlikten dayanıma test süreçleri başlatılan Togg'un ilk sedan modeli olan T10F ile test sürüşü gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Şirket yetkililerinden faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Kacır, güvenlikten dayanıma test süreçleri başlatılan Togg'un ilk sedan modeli olan T10F ile test sürüşü gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Şirket yetkililerinden faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Kacır, güvenlikten dayanıma test süreçleri başlatılan Togg'un ilk sedan modeli olan T10F ile test sürüşü gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Şirket yetkililerinden faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Kacır, güvenlikten dayanıma test süreçleri başlatılan Togg'un ilk sedan modeli olan T10F ile test sürüşü gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Şirket yetkililerinden faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Kacır, güvenlikten dayanıma test süreçleri başlatılan Togg'un ilk sedan modeli olan T10F ile test sürüşü gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Şirket yetkililerinden faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Kacır, güvenlikten dayanıma test süreçleri başlatılan Togg'un ilk sedan modeli olan T10F ile test sürüşü gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Şirket yetkililerinden faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Kacır, güvenlikten dayanıma test süreçleri başlatılan Togg'un ilk sedan modeli olan T10F ile test sürüşü gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Şirket yetkililerinden faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Kacır, güvenlikten dayanıma test süreçleri başlatılan Togg'un ilk sedan modeli olan T10F ile test sürüşü gerçekleştirdi.