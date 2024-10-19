Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Süleymanpaşa'da Savunma Sanayisi ve TEKNOFEST Üzerine Konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Çağrılar

AK Parti Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin savunma sanayisinde elde ettiği başarıların benzerlerinin diğer sanayi ve teknoloji alanlarında da yazılacağını belirtti.

AK Parti'nin Hizmetleri

Kacır, kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti’nin son 22 yılda ülkeye büyük hizmetler kazandırdığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk milletine sağlanan öz güven devrimini örnek gösterdi. Kacır, Türkiye'nin artık savunma sanayisinde kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ülke konumuna geldiğini vurguladı.

Füze Sistemleri ve Yüksek Teknoloji

Bakan Kacır, Türkiye’nin yeniden tanımladığı milli teknoloji hamlesiyle, düşmanlarına endişe uyandıran bir ülke haline geldiğini belirtti. Geliştirilen füze sistemleri ve diğer yüksek teknolojili ürünlerle, Türk savunma sanayisinin dünya çapında kendini kanıtladığını kaydetti.

TEKNOFEST ve Gençler

Nitelikli gençlerin desteklenmesi ve eğitilmesi konusunda TEKNOFEST’in önemli bir yer tuttuğunu belirten Kacır, TEKNOFEST'in Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinde devrim niteliğinde projelere ev sahipliği yaptığını söyledi. 6 yıl önce gerçekleşen festivalde 20 bin gencin katıldığını, bu yıl ise bu sayının 1 milyon 650 bine ulaştığını aktardı.

Gelecek Vizyonu

Kacır, genç neslin Türkiye’yi daha ileriye taşıyacağına, gelecekte de birçok başarı hikayesinin bu gençler tarafından yazılacağına inandığını ifade etti. Bu bağlamda, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve Süleymanpaşa İlçe Başkanı Nusret Mandacı da destekleyici konuşmalar yaparak kongrenin hayırlı olmasını dilediler.

Katılımcılar

Kongreye AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş ile yerel belediye başkanları ve partililer katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.