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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bosna Hersek'te işbirliği ve teknoloji gelişimini tartışmak için temaslarda bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bosna Hersek'te gerçekleştirilen Saraybosna İş Forumu'nda Bosna Hersekli bakanlarla bir araya geldi ve bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarında işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 23:52
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bosna Hersek'te işbirliği ve teknoloji gelişimini tartışmak için temaslarda bulundu

Bakan Kacır, Bosna Hersek'te temaslarda bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen 13. Saraybosna İş Forumu'na katıldı ve Bosna Hersekli bakanlarla bir araya geldi. Forumun açılışına katılan Kacır, daha sonra Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile görüştü.

Görüşme sırasında bilim ve teknoloji alanında yapılacak işbirlikleri ve teknoloji girişimciliğinin artırılması konuları ele alındı. Bakan Kacır, Bosna Hersek'e yönelik AR-GE, teknoloji, start-up ve dijital dönüşüm konularındaki tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kacır, ayrıca Bosna Hersek Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Edin Forto, Sivil İşler Bakanı Dubravka Bosnjak, Dış Ticaret ve Ekonomi Bakanı Stasa Kosarac ile de görüştü. Görüşmelerde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de hazır bulundu.

Bakan Kacır'ın Saraybosna'daki programları kapsamında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni (IUS) ziyaret ettiği de belirtildi. Üniversitedeki atölyeleri ve derslikleri gezen Kacır, öğrencilerle sohbet etti ve Türk öğrencilerle buluşarak onların sorularını yanıtladı.

Ziyaretin ardından bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret eden Bakan Kacır, dua etti.

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