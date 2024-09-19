Sanayi ve Teknolojinin Geleceği: Bakan Kacır, Genç MÜSİAD Ödül Töreninde Vizyonunu Paylaştı

Bakan Kacır'dan Genç Müsiad'a Destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Genç MÜSİAD Altın Konteyner İhracat Ödülleri Töreni'nde, Türkiye'nin sanayi alanındaki yükselişine işaret etti. Kacır, "Güçlü AR-GE ve inovasyon kabiliyetimizle sanayi üretimimizin yükselişinde yüksek teknoloji sektörleri adım adım lokomotif rol üstleniyor" dedi.

Türkiye'nin Kalkınma Yolculuğu

Bakan Kacır, MÜSİAD’ın geçmişteki katkılarına dikkat çekerek, “MÜSİAD’ın 34 yıllık başarı ivmesi, nice yıllar devam edecektir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 2002'den bu yana sağlanan siyasi istikrarın sanayi ve üretim doğasındaki büyük değişimleri getirdiğini vurguladı.

İnovasyon ve Genç Nüfus

Kacır, Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusunun, sanayideki dönüşümde kritik bir rol oynayacağını belirtti. "Gençlerimizin girişimlerinin desteklenmesi, ülkemizin geleceği için hayati öneme sahip,” diyerek gençlerin yenilikçi fikirlerinin ve heyecanlarının önemini vurguladı.

Küresel Sorunlar ve Ahde Vefa

Bakan Kacır, aynı zamanda İsrail'in saldırılarına dikkat çekerek, "Kanla yoğrulan topraklarda, insanlık dramını seslendirmeye devam edeceğiz" dedi. Türkiye'nin faaliyette olduğu her alanda adalet ve merhametle ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Geleceğin İnovasyonu İçin Yatırımlar

Kacır, özellikle Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programlarını ve diğer inovasyon desteklerini öne çıkararak, sanayilerin ihtiyacı olan kaynakların artırılacağını müjdeledi. "Ülkemizin, dünyanın sayılı teknoloji üretim merkezleri arasında yer almasını sağlayacağız" diye ekledi.

Bakan Kacır, ülkenin güçlü ve müreffeh bir gelecek inşa etmesi için genç girişimcilerin rolünü vurgulayarak, özverili çalışmalarıyla daha nice başarılara imza atacaklarından emin olduğunu belirtti.