Sanayide Yeşil Dönüşüm Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayınlandı

Yeni Yönetmelik ile Yeşil Dönüşüm Standartları Belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan "Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği" ile sanayide yeşil dönüşüm standartları belirlendi. Bu düzenlemeyle, sanayide çevre dostu üretim süreçlerinin yaygınlaşması ve yenilikçi, temiz teknolojilerin kullanımına öncelik verilmesi hedefleniyor.

Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi

Yeni düzenleme ile tesisler, F'den A'ya kadar sınıflandırılan "Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi" almak için çevreci üretime teşvik edilecek. Belgelendirme sürecinde, sanayi tesislerinin çevresel performans durumları uluslararası kabul görmüş mevcut en iyi teknikler çerçevesinde değerlendirilecek.

Rekabet Gücünün Arttırılması

Çevresel performansa göre belgelendirilen sanayicilerin uluslararası pazarda rekabet gücü artacak. Yönetmelik, enerji, metal, mineral, kimya, atık yönetimi ile tekstil, otomotiv, deri, kağıt, gıda, hayvancılık gibi sektörlerde yaklaşık 6 bin tesis için geçerli olacak. Tesisler, %100 uyumdan %50 uyum seviyesine kadar A'dan F'ye sınıflandırılacak.

Yerli Teknoloji ve Yeşil Finansman İmkanları

Yerli teknoloji üretimi desteklenerek istihdama katkıda bulunulması hedefleniyor. Ayrıca, çevreci teknoloji için ihtiyaç duyulan yatırımlar için Bakanlık, yeşil finansman imkanlarını kolaylaştıracak. Yatırım ihtiyacı olan sanayi tesisleri, Dünya Bankası tarafından yönlendirilen Türkiye'de Sanayi Emisyonlarının Azaltımı Projesi kapsamında toplam 416,7 milyon dolar finansman kaynağından yararlanabilecek.