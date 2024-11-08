Sancaktepe Belediye Meclisi'nde 2025 Harç Ücret Tarifesi Oylandı

Sancaktepe Belediye Meclisi'nde Harç ve Ücret Tarifesi Concernu

Sancaktepe Belediye Meclisi, 2025 yılı için harç ve ücret tarifesine uygulanan zam oranlarını belirlemek amacıyla bir araya geldi. Toplantıda, önerilen zam oranları %50 ila %215 arasında değişiklik gösterdi ve teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

Önerilen Zam Oranları

Hizmet binasındaki oturum, Belediye Başkanı Alper Yeğin'in başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem dışı konuşmaların da yapıldığı toplantıda, 2025 yılı için belirlenen harç ve hizmet tarifelerindeki değişiklik talepleri ele alındı. Komisyon raporuna göre; moloz alım ücretinin 1,600 TL'den 5,000 TL'ye, imar durumu kontrol ücretinin 1,280 TL'den 2,305 TL'ye, ada çalışması inceleme ücretinin 24,620 TL'den 44,316 TL'ye çıkartılması önerildi. Aynı zamanda, kentsel dönüşüme esas otopark bedelinin 700,000 TL'den 1,000,000 TL'ye yükseltilmesi hedefleniyor.

Meclisteki Görüşmeler

AK Parti’li Meclis Üyesi Tuğrul Bayır, yapılan zamların enflasyon oranlarının çok üzerinde olduğunu vurguladı. Bayır, Sancaktepe sakinlerinin yaşam standartlarının olumsuz etkilenebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut 2,500 TL olan kreş ücretleri 4,560 TL'ye çıkarılarak %90'lık bir artış gerçekleştirilmiştir. Eylül ayından itibaren bu tarife değişikliğinin meclis kararı olmaksızın uygulandığını duyuyoruz. İmar harçlarındaki teklif edilen artışlar da son derece yüksektir. Bu artışlar inşaat faaliyetlerini azaltacak ve konut açığını daha da derinleştirecektir. Ayrıca, kiraların artması ve emekçilerin farklı ilçelere yönelmesi olasıdır."

Bayır, önerilen teklifin geri çekilerek komisyona iade edilmesini ve rakamların yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Başka bir deyişle, Cumhur İttifakı olarak enflasyon oranlarının üzerinde yapılacak zamların kabul edilmeyeceğini ifade etti.

Oylama Sonucu

Toplantı sonucunda, önerilen zamları içeren madde oy çokluğu ile kabul edildi. Nikah ücretlerinin 600 TL'den 1,500 TL'ye, hafta sonu tarifesinin ise 2,250 TL'den 5,000 TL'ye yükseltileceği bildirildi.

Sancaktepe Belediye Meclisinde, 2025 yılı harç ve ücret tarifesine yüzde 50 ila 215 arasında değişen oranlarda zam yapılmasını içeren teklif oy çokluğuyla kabul edildi.