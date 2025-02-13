DOLAR
36,12 0,03%
EURO
37,65 -0,28%
ALTIN
3.390,57 -0,73%
BITCOIN
3.462.123,54 1,22%

Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesinin Kızı Terörist Çıktı

Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı Dilan Gül'ün PKK terör örgütüne katıldığı belirlendi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:43
Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesinin Kızı Terörist Çıktı

Yeni Gelişmeler PKK/KCK Operasyonunda

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İstanbul'da düzenlenen kapsamlı operasyonda, Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı Dilan Gül'ün terörist olduğu tespit edildi. Operasyon, terör örgütü mensuplarının belediyelere yerleştirildiği iddiaları üzerine gerçekleştirildi.

10 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 12 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler arasında Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül de yer alıyor.

Yapılan incelemelerde, Elif Gül'ün evinde bulunan dijital materyallerde kızı Dilan Gül'ün PKK’ya katıldığı bilgisi ortaya çıktı. Ayrıca, Gül ailesinin kızları Dilan’ı PKK'nın kırsal alanında ziyaret ettiklerine dair fotoğraflar da bulundu.

Diğer Bağlantılar ve Terörle Mücadele

Dilan Gül, şu anda terör örgütü üyesi olmak suçundan arandığı öğrenildi. Ayrıca, Elif Gül'ün dayısının oğlu İshak Özçaktu'nun geçmişte düzenlenen terör saldırılarının talimatını verdiği ve 2019 yılında etkisiz hale getirildiği anlaşıldı. Ailede başka bağlantılar da bulunuyor; Elif Gül'ün teyzesinin kızı Halime Özadikti de PKK'nın Suriye yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Şüphelilerin Sağlık Kontrolleri Tamamlandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan diğer belediye yetkilileri arasında Cemalettin Yüksel (Kartal Belediye Başkan Yardımcısı), Livan Gür (Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı) ve çeşitli ilçelerin belediye meclis üyeleri bulunuyor. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Yapılan HTS incelemeleri sonucunda, Cemalettin Yüksel'in 313, Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatının olduğu belirlendi. Bu kişilerin bazıları terör örgütüne üye olmak suçundan aranmaktadır. Tüm şüphelilerin daha önce DEM Parti'de aktif oldukları kaydedildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla...

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan toplam 10 şüpheliden biri olan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün (sağda) kızının terörist olduğu ortaya çıktı. Gül'ün evinde bulunan dijital materyallerde yapılan incelemede kızı Dilan Gül'ün (ortada) PKK terör örgütüne katıldığı belirlendi. Elif Gül'ün eşi Fethi Ahmet Gül'le (solda) birlikte, kızları Dilan'ı PKK'nın kırsal alanında ziyaret etmesine ilişkin "hatıra" fotoğrafları ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla...

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan toplam 10 şüpheliden biri olan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün (sağda) kızının terörist olduğu ortaya çıktı. Gül'ün evinde bulunan dijital materyallerde yapılan incelemede kızı Dilan Gül'ün (ortada) PKK terör örgütüne katıldığı belirlendi. Elif Gül'ün eşi Fethi Ahmet Gül'le (solda) birlikte, kızları Dilan'ı PKK'nın kırsal alanında ziyaret etmesine ilişkin "hatıra" fotoğrafları ortaya çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hayvancılık Bilgi Yarışması: Dereceye Girenlere Yem Hediye Edildi
2
Şehit Uzman Çavuş Osman Oktay’ın Acı Haberi İzmir'de Aileye Ulaştı
3
Özgür Özel, Sinan Ateş'in Annesi Saniye Ateş ile Görüştü
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstihdamda Büyük Artış Sağlandığını Açıkladı
5
Rize'de Vefat Eden Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran'ın Cenazesi Kahramanmaraş'a Uğurlandı
6
Aydın'da Dalgalar Tarafından Aşındırılan Bölgeden Heykel Parçası Çıktı
7
Tokayev: Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki Tutumlarımız Gerçeğe Dönüşüyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!