Sancaktepe'de 2025-2026 Kültür ve Sanat Sezonu 'Zakir' ile Açıldı

Sancaktepe'de 2025-2026 Kültür ve Sanat Sezonu başlatıldı

Sancaktepe Belediyesi'nin 2025-2026 Kültür ve Sanat Sezonu açılışı, Sancaktepe Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Açılış töreninde oyuncu Serdar Orçin belediyenin kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin bilgiler sundu.

Başkan Alper Yeğin: Geleceği kültür ve sanatla inşa ediyoruz

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, törende yaptığı konuşmada, kültür ve sanat çalışmalarıyla yalnızca bugünü değil geleceği de şekillendirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Yeğin, ilçede sanat faaliyetlerinin yaygınlaşması için yürüttükleri çabalara dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal ve kültürel yaşamını zenginleştirmekle kalmıyor, Sancaktepe'yi sanatın buluşma noktası haline getiriyoruz. Konserlerimizle müziğin evrensel dilini sizlerle buluşturuyor, yerel ve ulusal sanatçıları sahnemizde ağırlayarak ilçemizin kültürel dinamizmini artırıyoruz. Her yıl büyüyen Kültür ve Sanat Festivalimiz ise bu yıl 'Ormanlar Geleceğimizdir' temasıyla düzenlendi. Bu tema, doğaya ve çevreye duyduğumuz sorumluluğun, kültürle el ele nasıl yükselebileceğinin en anlamlı örneğidir."

Yeğin, tiyatro çalışmalarına da değinerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ile iş birliği yapacaklarını ve ilçede sahne sanatlarını güçlendireceklerini belirtti. Ayrıca çocuk tiyatrolarına atıfta bulunarak, miniklerin hayal dünyasını zenginleştirecek üretimlere önem vereceklerini söyledi.

Başkan Yeğin, sanatın şehir geneline yayılması amacıyla yürütülen uygulamalardan örnekler vererek, "Mahalle şenlikleri ile sokaklara, parklara sanat ve eğlenceyi ulaştırıyor, kitap fuarlarımızla okuma alışkanlığını destekliyor, kültür turlarımızla hemşehrilerimizi tarihi ve kültürel değerlerle buluşturuyoruz. Ayrıca açık hava film gösterimlerimiz ile yaz akşamlarını keyifli etkinliklere dönüştürüyoruz. Sancaktepe, her yaştan vatandaşımız için sanat ve kültürle buluşan bir şehir olmayı hak ediyor. Bizler de bu vizyonla, kültür ve sanatı ilçemizin kalbinde daha da ileriye taşımaya kararlıyız." diye konuştu.

Sezon açılışı "Zakir" oyunu ile yapıldı

Yeni sezonun açılış programında tiyatro oyunları, sergiler ve konserler yer aldı. Açılış gecesinde sahnelenen "Zakir" adlı tiyatro oyunu, izleyicilerle buluştu.

Gerçek bir hikâyeden esinlenerek yazılan oyun, Alevi-Bektaşi gelenekleri içinde yetişmiş Ali Ilgaz'ın yaşamını şiirsel bir üslupla anlatıyor. Oyunun yönetmenliğini Ersin Umut Güler üstlenirken, metni kaleme alan isim Ahmet Sami Özbudak. Oyunda Ali Seçkiner Alıcı ile Ersin Umut Güler rol alıyor.

Ali Seçkiner Alıcı: Oyunun izleyiciyle kurduğu bağ memnun ediyor

Oyuncu Ali Seçkiner Alıcı, AA muhabirine verdiği demeçte, oyun hazırlıklarının 2023'te başladığını ve öykünün sahibi Ahmet Sami Özbudak ile çok değerli ortakların katkısıyla prömiyerin haziranda yapıldığını belirtti. Alıcı, oyuna dair şunları söyledi:

"Hazırlıklarımız 2023'te başladı. Başta öykünün sahibi Ahmet Sami Özbudak olmak üzere çok değerli ortaklar ve paydaşların katkılarıyla haziranda prömiyer yaptık. Oyun, Alevi ve Bektaşi geleneği üzerine kurulu olduğu için biz de fazlasıyla özenli olmalıydık. Oyunun, sloganist ve kışkırtıcı olmadan, kendi hakikati içinde ortaya çıkmasına çaba gösterdik."

Alıcı, metin üzerinde titizlikle çalışıldığını, oyunun daha önce sahnelendiğini ve izleyiciyle kurduğu güçlü bağı gördüklerini aktardı. Tiyatronun "katarsis" kavramı üzerinden seyirciyle özdeşim kurma noktasında etkili olduğunu ifade eden Alıcı, oyunun müzikal zenginliğine de dikkat çekti:

"Oyunun temel noktalarından birisinin 'müzikal zenginlik' olduğunu vurgulamak istiyorum. Oyunda bağlama, yer yer 3. bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun gibi ışık tasarımımız da önemli bir anlama sahip. Öte yandan oyun için özel özgün bir müzik çalışmamız olmadı. Anadolu'da binlerce türkü var ve oyunun dramatik yapısının ihtiyaç duyduğu türküleri burada kullandık. Bu noktada özellikle Ali Ekber Çiçek ve Ruhi Su'yu özellikle anmak ve yad etmek istiyorum."

Açılışla birlikte Sancaktepe'de tiyatro, sergi ve konserlerin yer aldığı yoğun bir sezon programının hayata geçirileceği bildirildi.

Sancaktepe Belediyesinin 2025-2026 Kültür ve Sanat Sezonu açılış töreni, Sancaktepe Sahnesi'nde gerçekleşti.