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Sancaktepe'de Çamura Saplanan Genç Kurtarıldı

Sancaktepe'de gölette balık tutarken çamura batan genç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 16:36
Sancaktepe'de Çamura Saplanan Genç Kurtarıldı

Sancaktepe'de Balık Tutma Macerası Tehlikeye Dönüştü

Sancaktepe'de gerçekleşen ilginç bir olayda, Aydos Millet Bahçesi Göleti'nde balık tutmak için giden Berat C., beline kadar çamura saplandı.

Yardım Çağrısı ve Kurtarma Operasyonu

Genç, çamurdan geçerken kendi imkanlarıyla bu durumdan kurtulamadı ve bağırarak yardım istedi. Durumu fark eden vatandaşlar, Berat C.'ye ulaşmaya çalışsalar da başarılı olamadı. Olay yerine yapılan ihbarın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Kurtarma Çabası

İtfaiye görevlileri, beline kadar çamura batan genci merdiven yardımıyla kurtararak güvenli bir şekilde göletin kenarına çıkardılar. Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde ise Berat C.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Bu olay, gölette dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sancaktepe'de, balık tutmak için gittiği gölette beline kadar çamura batan genci itfaiye ekipleri...

Sancaktepe'de, balık tutmak için gittiği gölette beline kadar çamura batan genci itfaiye ekipleri kurtardı.

Sancaktepe'de, balık tutmak için gittiği gölette beline kadar çamura batan genci itfaiye ekipleri...

Sancaktepe'de, balık tutmak için gittiği gölette beline kadar çamura batan genci itfaiye ekipleri kurtardı.

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