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Sancaktepe'de Çatı Katı Yangını: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Sancaktepe'de çatı katındaki dairede çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 13:39
Sancaktepe'de Çatı Katı Yangını: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Sancaktepe'de Eyüp Sultan Mahallesi'nde, çatı katındaki bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahaleleri sayesinde kontrol altına alındı.

Olay, 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirtilemeyen bir nedenden dolayı meydana geldi. Yangın sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenenler arasında 2'si çocuk toplam 6 kişi bulunuyor. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, dumandan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin gayretli çalışmaları sonucu tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Sancaktepe'de, çatı katındaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Sancaktepe'de, çatı katındaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sancaktepe'de, çatı katındaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Sancaktepe'de, çatı katındaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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