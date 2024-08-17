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Sancaktepe'de Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Sancaktepe'de bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 07:46
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 07:46
Sancaktepe'de Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Sancaktepe'de Yangın Olayı

Sancaktepe'de, Akpınar Mahallesi Şöhret Sokak'ta depo olarak kullanılan bir binada sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Olayın fark edilmesiyle birlikte acil yardım çağrısı yapılarak, bölgeye hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Yangın, profesyonel itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler devam ediyor. Olayın Yeri: Sancaktepe, Akpınar Mahallesi Şöhret Sokak Gelişmeleri Takip Ediyoruz

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