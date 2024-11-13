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Sancaktepe'de İETT Otobüsü 3 Yaşındaki Kızı Hayatından Etti, Annesi Yaralandı

Sancaktepe'de İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki kıza çarptı. Anne ağır yaralı, çocuk hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 21:40
Sancaktepe'de İETT Otobüsü 3 Yaşındaki Kızı Hayatından Etti, Annesi Yaralandı

Sancaktepe'de Feci Kaza: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sancaktepe'de meydana gelen üzücü bir olayda, İETT otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, annesi ise ağır yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde gerçekleşti. 34 HO 3747 plakalı İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadın ile 3 yaşındaki kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem anne hem de kızı otobüsün altında kaldı.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kaza sonrası anne ve çocuğu otobüsün altından çıkarmayı başardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan anne hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Gözaltına Alındı

Polis ekipleri, kazanın ardından sürücüyü gözaltına aldı. Çocuğun cenazesi, incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün anne ve çocuğuna çarptıktan sonra durması ve çevredeki vatandaşların olay yerine koşması yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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