Sancaktepe'de İETT Şoförü, Trafik Kazasında Çocuğun Ölümüne Neden Oldu

Sancaktepe'de Üzücü Bir Kaza

Sancaktepe'de İETT otobüsü ile çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü R.K., adliyeye sevk edildi. Olay, Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde meydana geldi.

Olayın Detayları

66 yaşındaki G.A. adlı yabancı uyruklu kadın, yolun karşısına geçerken 34 HO 3747 plakalı İETT otobüsünün çarpmasına uğradı. Kazada G.A. yaralanırken, 3 yaşındaki kızı N.S. ağır şekilde yaralandı. Küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede kurtarılamadı.

Adli Süreç Başladı

Olayla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan R.K., polisler tarafından adliyeye çıkarıldı. Bu olay, Sancaktepe'de meydana gelen üzücü bir kaza olarak kayıtlara geçti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.