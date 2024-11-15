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Sancaktepe'de İETT Şoförüne Serbest Bırakma Kararı

Sancaktepe'de İETT otobüsüyle çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 10:26
Sancaktepe'de İETT Şoförüne Serbest Bırakma Kararı

Sancaktepe'de, İETT otobüsü ile çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü R.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde gerçekleşti. Yolun karşısına geçmeye çalışan G.A. (62) yaralanırken, 3 yaşındaki kızı N.S. hayatını kaybetti. İETT otobüsü, G.A. ve kızı N.S.'ye çarparak kaza yaptı.

İlk müdahaleler sonrasında N.S.'nin hastaneye kaldırıldığı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Olayın ardından, sürücü R.K. İstanbul Anadolu Adliyesinde ifadesi alındı ve hakimliğe sevk edildi.

Savcılığın talebi üzerine hakim, R.K.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Olayın detayları ve sürücünün durumu hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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