Sancaktepe'de 'İlaçla Erken Doğum' İddiası: Doktor Adli Kontrolle Serbest

İddia ve operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı haber kanallarında yayınlanan "Doktorun ilaç verip erken doğum yaptırdığı öne sürüldü" başlıklı görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

Dün Sancaktepe'deki bir özel hastanede hastalarına ilaç yoluyla erken doğum yaptırdığı öne sürülen şüpheli P.Ç., Ataşehir'deki evinde gözaltına alındı.

Deliller ve adli süreç

Şüphelinin adresinde yapılan aramada bulunan 2 USB, bir laptop ve bir cep telefonu muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktor P.Ç., adliyeye sevk edildi.

Hakimlik, şüpheliyi "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan sevk ederek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.