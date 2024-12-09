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Sancaktepe'de Kamyonet Çarpması: Bir Kadın Yaralandı

Sancaktepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 17:19
Sancaktepe'de Kamyonet Çarpması: Bir Kadın Yaralandı

Sancaktepe'de Kamyonet Kazası: Yaralı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Geylani Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Olay, kamyonetin dönüş yaptığı sırada gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, çevredekilerin yardımıyla olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye alındı. Ardından yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin çarptığı kadının yere düşmesi ve çevredekilerin hızla yardıma koşması belgelendi.

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