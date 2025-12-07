Sancaktepe'de Karma Resim Sergisi Açıldı — Genç Yetenekler

Sancaktepe'de Karma Resim Sergisi Açıldı

Sancaktepe Belediyesi Gençlik Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı seçkin eserlerden oluşan Karma Resim Sergisi, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in katılımıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'nde açıldı.

Açılışta Başkan Yeğin'in Mesajı

Alper Yeğin: "Gençlik Merkezlerimizde yetişen öğrencilerimizin ortaya koyduğu her eser, emeklerinin, sabırlarının ve yeteneklerinin bir yansımasıdır. Bugün burada onların hayallerini, dünyaya bakışlarını ve sanatla kurdukları bağı görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Sancaktepe’de kültür ve sanata değer veren bir anlayışı sürdürmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Yeğin sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu güzel serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrencilerimize ve onlara rehberlik eden eğitmenlerimize teşekkür ediyorum".

Sergi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşuyor ve 12 Kasım Cuma gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

