Sancaktepe'de Karma Resim Sergisi Açıldı — Genç Yetenekler

Sancaktepe Gençlik Merkezleri öğrencilerinin eserlerinden oluşan Karma Resim Sergisi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'nde Alper Yeğin'in katılımıyla açıldı; 12 Kasım Cuma'ya kadar açık.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 09:29
Sancaktepe'de Karma Resim Sergisi Açıldı — Genç Yetenekler

Sancaktepe'de Karma Resim Sergisi Açıldı

Sancaktepe Belediyesi Gençlik Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı seçkin eserlerden oluşan Karma Resim Sergisi, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in katılımıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'nde açıldı.

Açılışta Başkan Yeğin'in Mesajı

Alper Yeğin: "Gençlik Merkezlerimizde yetişen öğrencilerimizin ortaya koyduğu her eser, emeklerinin, sabırlarının ve yeteneklerinin bir yansımasıdır. Bugün burada onların hayallerini, dünyaya bakışlarını ve sanatla kurdukları bağı görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Sancaktepe’de kültür ve sanata değer veren bir anlayışı sürdürmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Yeğin sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu güzel serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrencilerimize ve onlara rehberlik eden eğitmenlerimize teşekkür ediyorum".

Sergi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşuyor ve 12 Kasım Cuma gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

SANCAKTEPE’DE GENÇ YETENEKLERİN ESERLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

SANCAKTEPE’DE GENÇ YETENEKLERİN ESERLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

SANCAKTEPE’DE GENÇ YETENEKLERİN ESERLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karanlık Kanyon'da Nefes Kesen Base Jump: Cengiz Koçak 550 Metrede
2
Konya Beyşehir'de Aile Tartışması Sonrası Araç Yakıldı
3
Adana’da Çiftçi Mandalinayı Yağmura Karşı Naylonla Korudu
4
Maltepe'de Servis Minibüsü Devrildi: 5 Yaralı
5
İzmir'de İyilik Var 10. Yılında: Yüzlerce Gönüllü Alsancak'ta Buluştu
6
Küçükçekmece’de Bâb-ı Âli Sergisi: Matbuatın 100 Yıllık Hafızası
7
Ordu Ünye'de 11 Yaban Ördeği Sahil Şöleni

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi