Sancaktepe'de Karşılıksız Çek Dolandırıcısından 32 Yıl Hapisle Aranan Şüpheli Yakalandı

Sancaktepe'de firari hükümlü polis uygulamasında yakalandı

Emek Mahallesi'ndeki kontroller sonucu gözaltı

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece ilçenin güneybatı mahallelerinden Emek Mahallesi'ndeki Barajyolu Caddesi'nde gerçekleştirdikleri devriye ve yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda, durdurulan şahsın H.K. (44) olduğu tespit edildi. Sorgu sonucunda H.K.'nin 'dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından arandığı ve 13 ayrı çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan verilen 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Firari hükümlü olay yerinde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yapılan polis ve adliye işlemlerinin ardından H.K. dün cezaevine teslim edildi.

SANCAKTEPE'DE KARŞILIKSIZ ÇEK VEREREK DOLANDIRICILIK YAPMAK SUÇUNDAN 32 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ POLİS EKİPLERİNİN KONTROLLERİ SIRASINDA YAKALANDI.