Sancaktepe'de Kasım: Kültür ve Sanat Etkinlikleri Dopdolu

Sancaktepe Belediyesi, Kasım ayında ücretsiz tiyatro ve çocuk etkinlikleriyle dopdolu bir program sunuyor. Etkinlik takvimi Emek, Mevlana, Yenidoğan ve Samandıra merkezlerinde.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:50
Sancaktepe'de Kasım Ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri

Sancaktepe Belediyesi, kasım ayında birbirinden renkli kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçe sakinlerini buluşturuyor. Her yaştan vatandaşın katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler, ilçenin farklı kültür merkezlerinde sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlik Takvimi

Program kapsamında tiyatro oyunları, sahne gösterileri ve çocuklara özel etkinlikler ay boyunca izleyiciyle buluşacak. Sancaktepeliler'in yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

"Aşk’ın Yemek Tarifi" - 8 Kasım Cumartesi, 20.00 / Emek Kültür Merkezi

"Kaptan Amca ve Tayfası" - 9 Kasım Pazar, 12.00 / Mevlana Kültür Merkezi

"Minik Sincaplar" - 16 Kasım Pazar, 12.00 / Yenidoğan Kültür Merkezi

"Zıp Zıp ile Mır Mır" - 22 Kasım Cumartesi, 12.00 / Yenidoğan Kültür Merkezi

"Çikolatalar Ülkesi" - 23 Kasım Pazar, 12.00 / Samandıra Kültür Merkezi

Belediye Başkanı'ndan Davet

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, kültür ve sanatın toplumun gelişiminde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sancaktepe’de her yaştan vatandaşımızın kültür ve sanata erişimini kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kasım ayında da dopdolu bir programla hem çocuklarımızı hem ailelerimizi kültürle buluşturacağız. Tüm komşularımızı bu etkinliklere davet ediyorum"dedi.

Takip

Sanatseverler kasım ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri Takvimi'ni Sancaktepe Belediyesi’nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirler.

