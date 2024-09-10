Sancaktepe'de Kaybolan 14 Yaşındaki Çocuk Bulundu

Sancaktepe'de Kaybolan Çocuk Güvenlik Güçleri Tarafından Bulundu

Sancaktepe'de kaybolan 14 yaşındaki M.D, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından bir parkta bulundu.

Kaybolma Olayı ve Gelişmeler

14 yaşındaki çocuğun kaybolduğuna dair bilgi, 8 Eylül Pazar günü alınmıştı. Bu bilgi üzerine, güvenlik güçleri anında harekete geçerek M.D'yi aramak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Çocuğun Durumu

Yapılan araştırmalar sonucunda M.D, saat 01:30 sularında Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki bir parkta bulundu. Bulunduğunda sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, aile bireylerine teslim edildi.

Ailevi Düşünceler

Edinilen bilgilere göre, M.D'nin ailesindeki boşanma süreci nedeniyle stres yaşadığı ve bu yüzden evden ayrıldığı belirtildi.