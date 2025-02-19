Sancaktepe'de Kayıp Kontrol! Karlı Yolda Bomba Gibi Olay: Çocuk Sürüklendi

Sancaktepe'de gerçekleşen üzücü bir olayda, Mevlana Mahallesi Vekil Sokak üzerinde yokuş aşağı ilerleyen bir otomobil, karlı zemin nedeniyle kayarak sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Olay anında, araç yolda bulunan bir çocuğu önüne katarak sürükledi. Sürüklenen çocuk, ancak otomobilin park halindeki bir araca çarpmasıyla durabildi.

Ailesi tarafından hemen yerden kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yetkililer, bu gibi kış koşullarında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.