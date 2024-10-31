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Sancaktepe'de Köpek Saldırısı

Sancaktepe'de bir köpeğin okula giden bir çocuğa saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 16:28
Sancaktepe'de Köpek Saldırısı

Sancaktepe'de Güvenlik Kameralarına Yansıyan Bir Olay

Sancaktepe'de, Osmangazi Mahallesi'nde okula giden bir çocuğa köpek saldırdı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay Anı ve Reaksiyonlar

Dün sabah, 16 yaşındaki İhsan Özdemir, evinden çıkıp okula gitmek üzere yola çıktı. Ancak, yakınlardaki bir işletmenin bekçi köpeği, Özdemir'i 50 metre boyunca kovaladı. Olay sırasında köpekten kaçmaya çalışan Özdemir, geri koşarken düştü ve elbiseleri yırtıldı.

Oğlunun düşüşü sırasında el, ayak ve dizlerinden yaralandığını belirten Melih Özdemir, “Köpek çocuğumu kovaladı ve düşünce forması yırtıldı. Oğlum, binanın içine girmeye çalıştı” dedi.

Aileden Şikayet ve Önlemler

İhsan Özdemir'in babası, olayı polise bildireceğini ifade ederek, bu tür saldırıların önlenmesi için önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamalara göre, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve çevredeki vatandaşların olaya verdiği tepki de dikkat çekti.

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