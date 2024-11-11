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Sancaktepe'de Kurşunlama Olayının Ardından Kaçış Kazayla Sonlandı

Sancaktepe'de iş yerine kurşun açan şüpheliler, kaçarken kaza yaptı; polis zanlıları yakalamak için harekete geçti.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 00:09
Sancaktepe'de Kurşunlama Olayının Ardından Kaçış Kazayla Sonlandı

Sancaktepe'de İş Yerine Silahlı Saldırı

Sancaktepe'de, İnönü Mahallesi'nde bir iş yerine geldiği belirlenen henüz kimliği tespit edilemeyen şüpheliler, silahla açtıkları ateş sonrasında hızla olay yerinden kaçtılar.

Kaza ve Kaçış

Şüpheliler, kullandıkları otomobil ile İnönü Caddesi'nde bir otomobile ve bir kamyonete çarparak kaza yaptı. Çarpmanın ardından araçtan inen zanlılar, yaya olarak olay yerinden kaçtılar.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, maskeli olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başladı.

Olay Yeri İncelemesi

Olay yeri inceleme ekipleri, kazaya karışan otomobilde yaptıkları araştırmada, uzun namlulu bir silah buldular. Ekipler, bu bulgu üzerinden de araştırmalarını derinleştirerek zanlıların izini sürmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sancaktepe'de bir iş yerini kurşunladıktan sonra otomobille kaçan şüpheliler, 2 araca çarparak...

Sancaktepe'de bir iş yerini kurşunladıktan sonra otomobille kaçan şüpheliler, 2 araca çarparak kaza yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Sancaktepe'de bir iş yerini kurşunladıktan sonra otomobille kaçan şüpheliler, 2 araca çarparak...

Sancaktepe'de bir iş yerini kurşunladıktan sonra otomobille kaçan şüpheliler, 2 araca çarparak kaza yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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