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Sancaktepe'de Motosiklet Kazası: Kask Kamerası Anbean Kaydetti

Sancaktepe'de bir motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarparak kaza yaptı. O anlar kask kamerasıyla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 18:07
Sancaktepe'de Motosiklet Kazası: Kask Kamerası Anbean Kaydetti

Sancaktepe'de Yaşanan Kazanın Detayları

Sancaktepe ilçesinde, Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi'nde bir üzücü kaza meydana geldi. Seyir halindeki bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Bu anlar, kask kamerasıyla kaydedildi.

Kaza Anı Kask Kamerasında

Olayın hemen ardından sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Motosiklet sürücüsü de yaralanırken, her iki yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kask kamerası görüntülerinde, motosikletlinin yaya ile çarpışması, her iki tarafın yere düşmesi ve motosikletin yaklaşık 50 metre boyunca asfaltta sürüklenmesi anbean yer aldı.

Önemli Hatırlatma

Bu tür kazaların önlenmesi için sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. Tüm dikkat, yaya geçitlerine ve trafik kurallarına verilmelidir.

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