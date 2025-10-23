Sancaktepe'de Silahlı Saldırı: 3 Kişi Öldü, Zanlı Mahir G. Yakalandı

Sancaktepe'de, gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlının saldırı anlarına dair kayıtlar bulunuyor.

Olay Yeri ve Yaralılar

Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak'ta, gece saatlerinde otomobille gelen dört kişi henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Araç içerisindeki Taner ve Edip Güçin ile Adıgüzel Kılıçkan ağır yaralandı; Adem Kaya ise saldırıyı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, sağlık kontrollerinde yaralanan üç kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Zanlının Yakalanması ve Soruşturma

Olay yerinden kaçan şüpheli Mahir G. (45), suçta kullandığı silahla birlikte yakalandı. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgilere göre Mahir G.'nin maktullerle akraba olduğu ve farklı suçlardan 5 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntüler ve Deliller

Saldırı anlarına ilişkin kayıtlar bulundu. Gözaltına alınan zanlının araçtaki kişilere ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Öte yandan, olayın farklı açılarını gösteren güvenlik kamerası kaydında zanlının araca doğru ateş ettiği ve yanında bulunan bir kişinin araca taş attığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

