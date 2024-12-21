Sancaktepe'de Su Borusu Patladı: Yol Bakım Çalışmaları Sırasında Kazaya Yol Açtı

Sancaktepe'de Su Borusu Patlama Anı

Sancaktepe'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı yol bakım ekipleri, Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirdikleri çalışma sırasında İSKİ’ye ait bir su borusunu patlatarak büyük bir aksaklığa yol açtı.

Patlayan borudan metrelerce yükseğe fışkıran tonlarca su, caddeyi adeta sel götürürcesine bastı. Olayın ardından, yol bakım ekipleri, iş makinesi kullanarak suyun fışkırmasını engellemeye çalıştı. Olay yerine sevk edilen İSKİ görevlileri ise durumu kontrol altına almak için acil müdahale başlattı.

Patlama anı, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntüler, suyun fışkırdığı anın ne denli etkileyici olduğunu gözler önüne serdi.