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Sancaktepe'de Tehlikeli Sürüşe Cezai İşlem

Sancaktepe'de tehlikeli araç kullanan sürücüye 14 bin 384 lira para cezası uygulandı, adli işlem de başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 16:04
Sancaktepe'de Tehlikeli Sürüşe Cezai İşlem

Sancaktepe'de Tehlikeli Sürüşe Cezai İşlem

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde tehlikeli bir biçimde araç kullanan bir sürücü, 14 bin 384 lira idari para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Emniyet Ekiplerinin İncelemesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Sancaktepe'de yer alan TEM Otoyolu'nda bir sürücünün tehlikeli sürüş görüntülerini sosyal medyada gördü ve inceleme başlattı.

Sürücünün Tespiti

Ekibin yaptığı araştırmalarda, sürücünün plakasından hareketle M.T.S. olduğu belirlendi. Emniyet ekipleri, sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun bir dizi maddesini ihlal ettiğini belirleyerek işlem yaptı.

Cezaların Detayları

Sürücü M.T.S, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak, makas atmak ve emniyet şeridi ihlali gibi gerekçelerle toplamda 14 bin 384 lira para cezası aldı.

Adli İşlem Başlatıldı

Yapılan bu ihlallere ek olarak, M.T.S. hakkında adli süreç de başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul Sancaktepe'de trafikte tehlikeli araç kullanan sürücüye, 14 bin 384 lira para cezası...

İstanbul Sancaktepe'de trafikte tehlikeli araç kullanan sürücüye, 14 bin 384 lira para cezası kesildi.

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