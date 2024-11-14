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Sancaktepe'de Trafik Kazası: 3 Yaşındaki Çocuğun Cenazesi Toprağa Verildi

Sancaktepe'de İETT otobüsüyle çarpan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, cenazesi defnedildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 17:20
Sancaktepe'de Trafik Kazası: 3 Yaşındaki Çocuğun Cenazesi Toprağa Verildi

Sancaktepe'de yaşanan üzücü bir trafik kazasında, İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki N.S.'nin cenazesi toprağa verildi.

Dün Mevlana Mahallesi'nde, annesiyle birlikte yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden N.S. için, ikindi vakti Yenidoğan Bilal-i Habeşi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, çocuğun aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazı, ikindi namazına müteakip kılındıktan sonra Yenidoğan Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Dün akşam saatlerinde, Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde, 34 HO 3747 plakalı İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan G.A. ile kızı N.S.'ye çarpmıştı. Kazada anne yaralanırken, hastaneye kaldırılan N.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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