Sancaktepe'de Trafikte Kavga: Bir Kişi Silahla Yaralandı

Sancaktepe'de Silahlı Kavga!

Sancaktepe'de, Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi'nde, trafikte meydana gelen tartışma kanlı bir kavgaya dönüştü. İki sürücü arasında bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma hızla büyüdü.

Kavganın Detayları

Yolda durdurdukları araçlardan inen sürücüler, tartışmanın etkisiyle birbirlerine saldırdı. Kavgada, taraflardan birinin silahla ateş açması sonucu B.E. isimli sürücü yaralandı.

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, B.E.'yi hastaneye kaldırmak için müdahalede bulundu. Yaralı sürücünün durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Şüpheli Gözaltında

Kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, silahı kullanan şüpheyi gözaltına aldı. Olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki sürücünün araçlarından inerek kavga ettiği anlar ve B.E.'nin silahla vurulup yere düşmesi yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve detaylar emniyet tarafından araştırılmaya devam ediyor.