Sancaktepe'de Uyuşturucu Hap İmalathanesine Büyük Operasyon

Sancaktepe'de Uyuşturucu İmalathanesine Baskın

Sancaktepe'de, 144 bin sentetik ecza hapı ile 453 kilo ham madde içeren bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, Anadolu Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmada 4 Şüpheli Belirlendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "üretimi resmi makamların iznine, satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran ilaç üretimi ve ticareti yapmak" suçlamasıyla 4 şüpheli tespit edildi.

Ele Geçirilen Maddeler ve Aletler

Operasyon sırasında, dolumu tamamlanmış 144 bin hap, 453 kilo toz halinde ham madde, hap basımı ve imalatında kullanılan 7 makine ile çok miktarda ambalaj malzemesi ele geçirildi.

Diğer Şüphelilerin Yakalanması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Polisin, diğer 2 şüpheliyi yakalamak için yürüttüğü çalışmalar ise aralıksız sürüyor.