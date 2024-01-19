Sancaktepe'de vahşet: 14 yaşındaki çocuk avukat babasını bıçakla öldürdü iddiası

Sancaktepe’de yaşayan avukat Fatih Gürbüz K., 14 yaşındaki oğlu K.K. tarafından evlerinde bıçaklanarak katlettiği iddia edildi.

Sancaktepe'de vahşet: 14 yaşındaki çocuk avukat babasını bıçakla öldürdü iddiası
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Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi’nde bir evde bıçaklı kavga çıktığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Eve giren ekipler, yatak odasında kanlar içinde yatan avukat Fatih Gürbüz K.'yi buldu. Yapılan kontrolde, avukatın sırtı, boynu ve kolları bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı.

Olay, Teraziler Caddesi’ndeki bir sitede sabah saatlerinde meydana geldi. Anne, oğlunu okula götürmek için araçla siteden ayrıldı. Oğlu, telefonunu evde unuttuğunu söyleyerek geri döndü. 

Eve giren K.K., yatak odasında uyuyan babasına 20 bıçak darbesi indirdi. Baba, kanlar içinde can verirken, oğlu annesine eve yabancı birinin girdiğini söyledi. 

Anne, eşinin cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, K.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ölen avukatın, geçen seçimlerde CHP’den milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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