Sancaktepe ve Sultanbeyli'ye 7 Yeni Otobüs Hattı

Sancaktepe ve Sultanbeyli'ye Yeni Ulaşım İmkanları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraklerinden biri olan İETT, 9 Eylül tarihinden itibaren Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerine 7 yeni otobüs hattı sunmaya başlıyor.

İBB'den yapılan açıklamalara göre, şehirdeki toplu ulaşım alanında iyileştirmeler sürerken, 9 Eylül Pazartesi günü itibarıyla hizmete girecek yeni hatlar, 11 araçla günde 214 sefer gerçekleştirecek.

Yeni Hatalar ve Sağlık Kuruluşlarına Ulaşım

Yeni otobüs hatları, İstanbulluların M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'na daha kolay ulaşımını sağlayacak ve aynı zamanda bölgedeki hastanelere ulaşımı kolaylaştıracak.

Devreye Alınacak Hattlar

İETT tarafından devreye alınacak yeni hatlar ise şöyle:

SM1: Sultanbeyli-Sancaktepe Metro

Sultanbeyli-Sancaktepe Metro SM2: Ahmet Yesevi Mah-Sancaktepe Metro

Ahmet Yesevi Mah-Sancaktepe Metro SM3: Mimar Sinan Mah-Prof. Dr. Feriha Özel Hastanesi

Mimar Sinan Mah-Prof. Dr. Feriha Özel Hastanesi SM4: Hilal Konutları-Sancaktepe Metro

Hilal Konutları-Sancaktepe Metro SM5: Sultanbeyli Orman Caddesi-Sancaktepe Metro

Sultanbeyli Orman Caddesi-Sancaktepe Metro SM7: Yenidoğan Peronlar-Sancaktepe Metro

Yenidoğan Peronlar-Sancaktepe Metro SM13: Yenidoğan Peronlar Ufuk Caddesi-Sancaktepe Metro

İETT'nin bu adımı, İstanbul'un ulaşım ağına önemli bir katkı sağlayacak ve bölge halkının günlük yaşamını kolaylaştıracak.