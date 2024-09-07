Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sancaktepe ve Sultanbeyli'ye 7 Yeni Otobüs Hattı

İETT, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de 7 yeni otobüs hattını 9 Eylül itibarıyla hizmete sunuyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 12:54
Sancaktepe ve Sultanbeyli'ye 7 Yeni Otobüs Hattı

Sancaktepe ve Sultanbeyli'ye Yeni Ulaşım İmkanları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraklerinden biri olan İETT, 9 Eylül tarihinden itibaren Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerine 7 yeni otobüs hattı sunmaya başlıyor.

İBB'den yapılan açıklamalara göre, şehirdeki toplu ulaşım alanında iyileştirmeler sürerken, 9 Eylül Pazartesi günü itibarıyla hizmete girecek yeni hatlar, 11 araçla günde 214 sefer gerçekleştirecek.

Yeni Hatalar ve Sağlık Kuruluşlarına Ulaşım

Yeni otobüs hatları, İstanbulluların M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'na daha kolay ulaşımını sağlayacak ve aynı zamanda bölgedeki hastanelere ulaşımı kolaylaştıracak.

Devreye Alınacak Hattlar

İETT tarafından devreye alınacak yeni hatlar ise şöyle:

  • SM1: Sultanbeyli-Sancaktepe Metro
  • SM2: Ahmet Yesevi Mah-Sancaktepe Metro
  • SM3: Mimar Sinan Mah-Prof. Dr. Feriha Özel Hastanesi
  • SM4: Hilal Konutları-Sancaktepe Metro
  • SM5: Sultanbeyli Orman Caddesi-Sancaktepe Metro
  • SM7: Yenidoğan Peronlar-Sancaktepe Metro
  • SM13: Yenidoğan Peronlar Ufuk Caddesi-Sancaktepe Metro

İETT'nin bu adımı, İstanbul'un ulaşım ağına önemli bir katkı sağlayacak ve bölge halkının günlük yaşamını kolaylaştıracak.

İLGİLİ HABERLER

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları