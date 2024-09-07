Sancaktepe ve Sultanbeyli'ye 7 Yeni Otobüs Hattı

Sancaktepe ve Sultanbeyli'ye Yeni Ulaşım İmkanları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraklerinden biri olan İETT, 9 Eylül tarihinden itibaren Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerine 7 yeni otobüs hattı sunmaya başlıyor.
İBB'den yapılan açıklamalara göre, şehirdeki toplu ulaşım alanında iyileştirmeler sürerken, 9 Eylül Pazartesi günü itibarıyla hizmete girecek yeni hatlar, 11 araçla günde 214 sefer gerçekleştirecek.
Yeni Hatalar ve Sağlık Kuruluşlarına Ulaşım
Yeni otobüs hatları, İstanbulluların M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'na daha kolay ulaşımını sağlayacak ve aynı zamanda bölgedeki hastanelere ulaşımı kolaylaştıracak.
Devreye Alınacak Hattlar
İETT tarafından devreye alınacak yeni hatlar ise şöyle:
- SM1: Sultanbeyli-Sancaktepe Metro
- SM2: Ahmet Yesevi Mah-Sancaktepe Metro
- SM3: Mimar Sinan Mah-Prof. Dr. Feriha Özel Hastanesi
- SM4: Hilal Konutları-Sancaktepe Metro
- SM5: Sultanbeyli Orman Caddesi-Sancaktepe Metro
- SM7: Yenidoğan Peronlar-Sancaktepe Metro
- SM13: Yenidoğan Peronlar Ufuk Caddesi-Sancaktepe Metro
İETT'nin bu adımı, İstanbul'un ulaşım ağına önemli bir katkı sağlayacak ve bölge halkının günlük yaşamını kolaylaştıracak.