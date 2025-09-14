Sanchez: La Vuelta’daki İsrail Karşıtı Gösteriler İspanya’nın Gururu

Başbakan Pedro Sanchez, La Vuelta’daki İsrail karşıtı gösterilerin İspanya’yı uluslararası toplum için örnek ve gurur kaynağı yaptığını söyledi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 16:02
Başbakan Sanchez Malaga mitinginde konuştu

Pedro Sanchez, Sosyalist İşçi Partisi'nin Malaga mitinginde yaptığı konuşmada, bisiklet yarışı La Vuelta boyunca düzenlenen İsrail karşıtı gösterilerin ülke için bir övünç kaynağı olduğunu söyledi. Sanchez, gösterileri Gazze'de yaşananlara tepki olarak nitelendirerek İspanya'nın insan haklarını savunmada ileri bir adım attığını vurguladı.

Sanchez, La Vuelta'nın 27 Ağustos'tan bu yana geçtiği her yerde görülen protestolar sayesinde İspanya'nın Gazze'deki barbarlığı kınadığını belirtti. Başbakan, halkın Filistin gibi haklı davalar uğruna seferber oluşuna hayranlık duyduğunu ifade etti.

Konuşmasında çoğulcu ve bölgesel çeşitliliğe sahip bir ülkede vatandaşların insan hakları için bir araya gelmesinin gerekliliğini savunan Sanchez, Gazze'de soykırım uyguladığı iddia edilen İsraile karşı yapılan gösterilerden ötürü İspanya'nın uluslararası toplum için örnek ve gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

La Vuelta, protestolar nedeniyle bugüne kadar iki kez erken bitirildi (3 Eylül Bilbao ve 9 Eylül Galiçya) ve bir kez parkuru kısaltıldı (11 Eylül Valladolid).

Başkent Madrid'de bugün sona erecek La Vuelta'nın finali öncesinde, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla İspanyolların İsrail karşıtı gösterilerde seferber olduğu gözlemleniyor.

Madrid'de güvenliği sağlamak üzere 2 binden fazla polis ve jandarma görevlendirildi. Hükümet ise La Vuelta'da İsrail'in protesto edildiği barışçıl tüm gösterilere destek verdiğini birçok kez açıkladı.

