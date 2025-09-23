Sanchez: "Soykırım mağduru devlet varken iki devletli çözüm mümkün değil"

Pedro Sanchez, BM konferansında Gazze'deki soykırımı vurgulayarak, soykırım süren bir ortamda iki devletli çözümün mümkün olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 00:51
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 00:51
Sanchez: "İki devletten biri soykırım mağduru iken iki devletli bir çözüm mümkün değildir"

BM'nin yüksek düzeyli konferansında önemli çağrı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, iki devletli çözümü desteklemek amacıyla düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) konferansında konuştu. Konferans, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde "Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi" başlığıyla gerçekleştirildi.

"Gazze'deki tek umut, dünyanın onları unutmadığını bilmektir." diyen Sanchez, İsrail'in Gazze'deki soykırımının, hiçbir hafifletici sebebinin olmadığını ve hiç kimsenin soykırımı bilmediğini, görmediğini veya farkında olmadığını söyleyemeyeceğini ifade etti.

Sanchez, toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Bugün bu Konferans'ta iki devletli çözümü talep ederek kritik bir adım attığımız doğru. Ancak açık olalım, iki devletten biri soykırım mağduru iken iki devletli bir çözüm mümkün değildir. Bu konferans, kayıtsızlık ve ihmale karşı ahlaki bir isyan eylemidir. Aynı zamanda, barbarlığı durdurmak ve barışın yolunu açmak için kolektif bir taahhüttür."

Tarihin Gazze'deki olanlara sessiz kalanları yargılayacağını vurgulayan Sanchez, "Tarih bizi yargılayacak ve barbarlığa sessiz kalan veya görmezden gelenlere karşı hükmü amansız olacak. İspanya sessiz kalmaya değil, harekete geçmeye karar veriyor. İspanya, bu canavarlığa ortak eden sessizliğe hayır diyor."

Başbakan Sanchez, İsrail'in Filistin halkını tasfiye ettiğini, Gazze'de kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürdüğünü belirterek, bu katliamın derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

Sanchez, "Filistin Devleti'nin diğer tüm üyeler gibi eşit haklarla BM'ye tam üyesi olması ve en temel insani haklardan faydalanması" gerektiğini kaydetti.

İspanya'nın, Gazze'deki soykırım durdurulana kadar İsrail'e karşı adımlar atmaya devam edeceğini dile getiren Sanchez, Gazze ve Filistin halkı için hâlâ umut olduğunu belirtti.

