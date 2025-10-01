Sanchez'ten İsrail'e Çağrı: Küresel Sumud Filosu 'İnsani Misyon'

Sanchez, Kopenhag'da basına konuştu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu'nun 'insani bir misyon' olduğunu vurgulayarak, İsrail hükümetinin bu filo için tehdit oluşturmaması çağrısında bulundu. Sanchez, açıklamayı Danimarka'nın Kopenhag kentindeki Christiansborg Sarayı'na girişinde yaptığı konuşmada iletti.

Sanchez, filonun üyeleri ve onların vatandaşı oldukları diğer ülkelerle temas halinde olduklarını belirterek, '500'den fazla kişiden bahsediyoruz. Bu kişiler, hiçbir şekilde hiçbir zaman İsrail için bir tehlike ya da tehdit teşkil etmediler. Bu yüzden umarım (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) hükümeti de bu filo için hiçbir tehdit oluşturmaz.' dedi.

İspanya'nın bölgeye kurtarma ve insani yardım için bir fırkateyn gönderdiğini söyleyen Sanchez, filodaki İspanyolların 'diplomatik gerekli tüm korumanın altında olacaklarını' kaydetti. Sanchez ayrıca, 'İsrail hükümeti, Birleşmiş Milletler tarafından koordine edilen insani yardımların girişine ve dağıtımına izin verseydi böyle bir misyon da olmayacaktı.' şeklinde konuştu.

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım koridoru açılmasını garanti etmek amacıyla Gazze'ye doğru ilerliyor. Filoda 44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistler yer alıyor.

Mevcut durumda filonun yaklaşık 40 tekne ile yoluna devam ettiği ve yarın sabah Gazze'ye ulaşması'nın öngörüldüğü belirtiliyor, ancak olası bir müdahale riski sürüyor.