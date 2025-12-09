Sandıklı'da Aile Yılı Etkinliği: Dodurga İlkokulu İtfaiye ve Emniyeti Tanıdı

Sandıklı'da Aile Yılı Etkinliği

Dodurga İlkokulu öğrencileri kurumları yakından tanıdı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Aile Yılı kapsamındaki proje, Sandıklı Kaymakamlığı himayesinde hayata geçirildi. Proje kapsamında Dodurga İlkokulu öğrencileri ve velileri, toplumun güvenliğini ve huzurunu sağlayan kurumları yakından tanıma fırsatı buldu.

Öğrenciler ilk olarak Sandıklı İtfaiye Amirliğini ziyaret etti, ardından Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile buluştu. Gerçek ortamda yapılan tanıtımlar ve gösterimler sayesinde katılımcılar; sorumluluk bilinci, mesleklerin rolü ve toplumsal dayanışmanın önemi hakkında yerinde gözlem yaptı.

Günün sonunda etkinlik, Sandıklı 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen sinema gösterimiyle son buldu; öğrenciler ve aileleri burada keyifli vakit geçirdi.

Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu etkinliğe ilişkin, "Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen başta Sandıklı Kaymakamlığımıza, öğretmenimiz Gizem Sezgin’e, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz" dedi.

