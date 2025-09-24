Sandıklı'da İşyeri Tartışması: Uğur Ş. Bıçakla Öldürüldü

Sandıklı'da İşyeri Tartışması Kanlı Bitti

Belediye işçileri arasındaki kavga ölümle sonuçlandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kırkbınar Mahallesi'nde yol çalışması yapan belediye işçileri arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

İddiaya göre, Uğur Ş. (41) ile S.K. (33) arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle başlayan sözlü tartışma büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., cebinden çıkardığı bıçakla Uğur Ş.'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğur Ş., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, S.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.