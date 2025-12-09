Sandıklı'da Polisten Lise Öğrencilerine Güvenli İnternet ve Siber Güvenlik Eğitimi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ekipleri, lise öğrencilerine yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, gençlere güvenli internet kullanımı ve siber tehditlerle mücadele konusunda bilinçlendirme yapıldı.

Eğitim Konuları

Program kapsamında ele alınan başlıca konular: güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, internet bağımlılığı, dolandırıcılık ve bağımlılıkla mücadele oldu. Katılımcılara, çevrim içi risklerin fark edilmesi ve korunma yöntemleri hakkında pratik bilgiler aktarıldı.

Katılımcılar ve Uygulanan Program

Eğitim programı çerçevesinde Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sandıklı Hüdai Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve ilçede görev yapan öğretmenler bilgilendirildi. Toplam 107 öğrenci ve 88 öğretmen programa katıldı.

Ek Bilgiler ve Dağıtılan Materyaller

Katılımcılara ayrıca Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından meslek tanıtımı ve kişisel güvenlik kuralları, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ise KADES uygulaması hakkında bilgi verildi. Eğitimlerin sonunda UYUMA ve KADES uygulamaları, trafik kuralları, motosiklet ve kask kullanımı konularını içeren bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Gerçekleştirilen bu eğitimlerle, öğrencilerin hem çevrim içi hem de günlük yaşam güvenliklerine yönelik farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

