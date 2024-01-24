Şangay'da Türk mürettebatının içinde bulunduğu gemi battı: 21 denizci gemiden tahliye ediliyor

Çin'de çatışma nedeniyle 21 mürettebatlı gemi battı. Geminin 16 mürettebatı Türk vatandaşıydı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, mürettebatın durumu hakkında açıklama yaptı.

Şangay'da Türk mürettebatının içinde bulunduğu gemi battı: 21 denizci gemiden tahliye ediliyor
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Çin'de Şangay yakınlarında OMEGA ve MIRABELLA adlı gemiler arasında çatışma çıktı. Çatışmada batan geminin Türk mürettebatı cankurtaran botuyla gemiden ayrıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, olay hakkında şu açıklamayı yaptı:

"AAKK Merkezimizce, Şangay MRCC ile yapılan görüşmede Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı öğrenilmiştir."

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, batan geminin 3. kaptanı ile irtibat kurulduğu belirtildi. Alınan bilgi doğrultusunda şu anlık gemideki denizcilerin durumunun iyi olduğu ve gemiden tahliye olmaları için çalışmalara başlandığı aktarıldı. Dışişleri Bakanlığımız ve MRCC Çin koordinasyonunda batan gemideki mürettebatın kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

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