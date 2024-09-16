Şanghay'da Bebinca Tayfunu: 75 Yılın En Güçlü Doğa Olayı

Şanghay, 75 Yıldan Fazla Sürenin En Şiddetli Tayfununu Yaşıyor

Çin'in en büyük şehri olan Şanghay, 1949'dan bu yana kıyılarına ulaşan en şiddetli doğa olayı olan Bebinca Tayfunu ile karşı karşıya kaldı. Tayfun, gün boyunca şehrin üzerinde etkisini hissettirdi.

Tayfunun Etkileri ve Hayati Kayıplar

Tayfun, sabah saatlerinde Çin kıyılarıŞanghay'da birçok cadde sular altında kalırken, uçak, tren ve feribot seferleri iptal edildi. Ayrıca, hanelerde elektrik kesintilerine yol açtı.

Şu ana kadar can kaybı yaşanmazken, yalnızca bir kişinin yaralandığı bildirildi. Şehir merkezinin kuzey tarafındaki Çongming Adası'ndaki bir yaşlı adam, devrilen bir ağaç nedeniyle yaralandı.

Rüzgar ve Zarar Gören Alanlar

Saateki hızı 151 kilometreye ulaşan rüzgarlar, 380'den fazla hanenin elektriklerini kesmiş ve 324 hektarlık tarım arazisine zarar vermiştir.

Tahliye ve İptaller

Tayfun öncesinde, dünkü gece saatlerine kadar, fırtınanın etkisine girecek kıyılardaki 414 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Bunun yanı sıra, Şanghay'ın iki havalimanındaki seferler durdurularak, 1400'den fazla uçak seferi, 600'den fazla tren ve 34 feribot seferi iptal edildi.

Bebinca Tayfunu'nun İlerlemesi

Bebinca Tayfunu, öğle saatlerinde şiddetini kaybetmeye başladı ve Şanghay'ın çevresindeki Ciangsu, Cıciang ve Anhui eyaletlerinin iç kesimlerine doğru ilerlemekte. Tayfunun, Çin'de çarşamba gününe kadar sürecek olan Güz Ortası Festivali tatili boyunca büyük yağışlar getirmesi bekleniyor.