Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te Sıcak Hava Koşulları

Güneydoğu Anadolu'da Sıcak Hava Dalgası

Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis, sıcak hava koşullarıyla mücadele ediyor. Türkiye'nin en yüksek sıcaklıklarının yaşandığı yerlerden olan Şanlıurfa'da, termometreler 43 dereceyi gösteriyor.

Şanlıurfa'da Serinleme Arayışları

Şanlıurfalılar, serinlemek amacıyla tarihi Balıklıgöl çevresi ve gölgelik alanları tercih ediyor.

Adıyaman ve Hava Sıcaklığı

Adıyaman'da ise sıcaklık 40 dereceye yaklaşırken, vatandaşlar parklarda, havuzlarda ve gölgelik yerlerde serinlemeye çalışıyor. Havuz işletmecisi Uğur Sever, "Havalar çok sıcak, insanlar havuzlara serinlemek için geliyor. Gayet keyifli bir ortam var, hizmetimize devam ediyoruz," dedi.

Bir anne-baba, İbrahim Yıldız, sıcak havadan kaçmak için havuza geldiklerini ifade etti ve "Kent merkezi sıcak olduğu için burayı tercih ediyoruz," diye ekledi. 10 yaşındaki Muhammet Ali Özer ise bu sıcak şartlarda havuzda serinlemenin tadını çıkarıyor.

Kilis'te Durum

Kilis'te sıcaklık 36 dereceye ulaştı. Burada da vatandaşlar, gölgeleme alanları, parklar ve havuzlar aracılığıyla serinlemeye çalışıyor. Sıcak hava nedeniyle caddelerde gözle görülür bir sakinlik var.

Vatandaşlardan Berat Aktaş, serinlemek için havuza girdiğini ve çok eğlendiğini dile getirdi.