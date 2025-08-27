Şanlıurfa Birecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 kilo 525 gram Esrar ve 555 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Jandarma ekipleri üç adrese eş zamanlı baskın düzenledi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 525 gram esrar ile 555 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.
Gözaltılar ve işlemler
Olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
