Şanlıurfa Bozova'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Şanlıurfa Bozova'da Karababa Köprüsü yakınında iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 00:37
Şanlıurfa Bozova'da iki hafif ticari aracın çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Karababa Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazaya karışan araçların sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemedi.

Olay yerine müdahale

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle olay yerinde ilk çalışmalar yapıldı.

Kayıp ve yaralılar

Kazada Saadet Çiftçi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki hastanelere sevk edildi.

