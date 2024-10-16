Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar Basın Toplantısında Deprem Anı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kentin müzik alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılmasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısı sırasında Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Basın Toplantısı Detayları

Şanlıurfa'nın Cumhuriyet Gastronomi Merkezi'nde gerçekleşen basın toplantısında Gülpınar, Şanlıurfa'nın eşsiz müzik mirasını tanıtmak amacıyla uluslararası bir etkinlik düzenleyeceklerini açıkladı. Gülpınar, "Şanlıurfa'nın müziği, halk kültürümüzün bir parçası olarak köklerini derinlerden alıyor. Geleneksel enstrümanlarımız ve melodilerimiz, dinleyicileri farklı dünyalara götürüyor. 23-24 Ekim'de yapacağımız lansman etkinliği ile UNESCO Müzik Şehri olarak ilan edilmemizi coşkuyla kutlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Uluslararası Etkinlik ve Katılımlar

Gülpınar, etkinliğin uluslararası bir organizasyon olacağını ve 6 kıtadan 24 büyükelçinin katılacağını belirtti. Ayrıca, Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş ve encümen üyelerinin de etkinlikte yer alacağını aktardı. Toplantıya katılan ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile akademisyenler, Şanlıurfa'nın kültürel mirasının korunmasına katkı sağlayacak.

Etkinlikte Türk müziğine önemli katkılarda bulunan sanatçılara "Müziğe Katkı Onur Ödülü" verileceği de duyuruldu. Gülpınar, etkinliğe katılan misafirlerin Şanlıurfa'nın yöresel lezzetlerini tatma ve tarihi yerlerini görme fırsatı bulacaklarını ifade etti.

Deprem Anında Soğukkanlılık

Toplantının sonlarına doğru Malatya'daki deprem hissedildi. Başkan Gülpınar, sarsıntı sırasında soğukkanlı davrandı ve "Deprem oluyor şu anda, bayağı oluyor. Büyük bir deprem oldu; Allah korusun" dedi. Deprem sonrası kısa süre içinde toplantı sona erdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın, kentin "müzik" alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olmasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısı sırasında, Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın, kentin "müzik" alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olmasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısı sırasında, Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.