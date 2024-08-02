Şanlıurfa'da 12 Bin Yıl Önceki Yaşam İzleri Ortaya Çıkıyor

12 Bin Yıl Önceki İnsan Yaşamına Işık Tutan Kazılar

Şanlıurfa'da yapılan "Taş Tepeler Projesi" kapsamındaki kazılar, zengin bir tarihi geçmişi gözler önüne seriyor.

Neolitik Çağ Araştırmaları

Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de dahil olduğu 10 ayrı alanda devam eden kazılar, bölgedeki Neolitik döneme ait önemli eserleri gün yüzüne çıkarıyor.

Yoğun Ceylan Avcılığı ve Tarımsal Üretim

Proje başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, kazılarda elde edilen ilk verilere dayanarak, milattan önce 9600'lere kadar uzanan yerleşimlerin tespit edildiğini belirtti. Özellikle ceylan avcılığı ve toplayıcılığın yanı sıra, zamanla besin üretimine geçildiğine dair buluntular elde edildi.

Çeşitlilik ve Geçmişin İzleri

Karul, kazılardan elde edilen verilerin büyük bir çeşitlilik içerdiğini vurguladı. Karahantepe'de yapılan incelemeler sonucunda, karbonize bitki kalıntıları arasında buğdaygil ve baklagil tohumları bulundu.

Gelecek Çalışmalar

Dr. Ceren Kabukcu ve Prof. Dr. Eleni Asouti, tohum ve bitki kalıntılarını inceleyerek, buğday ve arpa örneklerinin hangi türlere ait olduğunu belirleme çalışmalarını sürdürecek.

Farklı Zaman Aralıkları ve Güncel Araştırmalar

Şu anda yürütülen kazılar, 1500 yıl gibi geniş bir zaman dilimini kapsamaktadır. Prof. Dr. Karul, bu projeyle birlikte, Göbeklitepe'den bilinenlerin ötesinde yeni bilgiler elde etmeyi umduklarını ifade etti.

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de bulunduğu 10 ayrı alanda devam eden kazılar, 12 bin yıl önceki insan yaşam biçimlerini ortaya koyuyor.

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de bulunduğu 10 ayrı alanda devam eden kazılar, 12 bin yıl önceki insan yaşam biçimlerini ortaya koyuyor.

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de bulunduğu 10 ayrı alanda devam eden kazılar, 12 bin yıl önceki insan yaşam biçimlerini ortaya koyuyor.

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de bulunduğu 10 ayrı alanda devam eden kazılar, 12 bin yıl önceki insan yaşam biçimlerini ortaya koyuyor.

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de bulunduğu 10 ayrı alanda devam eden kazılar, 12 bin yıl önceki insan yaşam biçimlerini ortaya koyuyor.

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de bulunduğu 10 ayrı alanda devam eden kazılar, 12 bin yıl önceki insan yaşam biçimlerini ortaya koyuyor.

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de bulunduğu 10 ayrı alanda devam eden kazılar, 12 bin yıl önceki insan yaşam biçimlerini ortaya koyuyor.

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de bulunduğu 10 ayrı alanda devam eden kazılar, 12 bin yıl önceki insan yaşam biçimlerini ortaya koyuyor.

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de bulunduğu 10 ayrı alanda devam eden kazılar, 12 bin yıl önceki insan yaşam biçimlerini ortaya koyuyor.

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de bulunduğu 10 ayrı alanda devam eden kazılar, 12 bin yıl önceki insan yaşam biçimlerini ortaya koyuyor.