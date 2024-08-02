Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Şanlıurfa'da 12 Bin Yıl Önceki Yaşam İzleri Ortaya Çıkıyor

Şanlıurfa'daki kazılar, Neolitik döneme ait yaşam biçimlerini aydınlatıyor; ceylan avcılığı ve tarımsal üretime dair buluntular keşfedildi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 11:13
Şanlıurfa'da 12 Bin Yıl Önceki Yaşam İzleri Ortaya Çıkıyor

12 Bin Yıl Önceki İnsan Yaşamına Işık Tutan Kazılar

Şanlıurfa'da yapılan "Taş Tepeler Projesi" kapsamındaki kazılar, zengin bir tarihi geçmişi gözler önüne seriyor.

Neolitik Çağ Araştırmaları

Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de dahil olduğu 10 ayrı alanda devam eden kazılar, bölgedeki Neolitik döneme ait önemli eserleri gün yüzüne çıkarıyor.

Yoğun Ceylan Avcılığı ve Tarımsal Üretim

Proje başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, kazılarda elde edilen ilk verilere dayanarak, milattan önce 9600'lere kadar uzanan yerleşimlerin tespit edildiğini belirtti. Özellikle ceylan avcılığı ve toplayıcılığın yanı sıra, zamanla besin üretimine geçildiğine dair buluntular elde edildi.

Çeşitlilik ve Geçmişin İzleri

Karul, kazılardan elde edilen verilerin büyük bir çeşitlilik içerdiğini vurguladı. Karahantepe'de yapılan incelemeler sonucunda, karbonize bitki kalıntıları arasında buğdaygil ve baklagil tohumları bulundu.

Gelecek Çalışmalar

Dr. Ceren Kabukcu ve Prof. Dr. Eleni Asouti, tohum ve bitki kalıntılarını inceleyerek, buğday ve arpa örneklerinin hangi türlere ait olduğunu belirleme çalışmalarını sürdürecek.

Farklı Zaman Aralıkları ve Güncel Araştırmalar

Şu anda yürütülen kazılar, 1500 yıl gibi geniş bir zaman dilimini kapsamaktadır. Prof. Dr. Karul, bu projeyle birlikte, Göbeklitepe'den bilinenlerin ötesinde yeni bilgiler elde etmeyi umduklarını ifade etti.

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de...

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de bulunduğu 10 ayrı alanda devam eden kazılar, 12 bin yıl önceki insan yaşam biçimlerini ortaya koyuyor.

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de...

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de bulunduğu 10 ayrı alanda devam eden kazılar, 12 bin yıl önceki insan yaşam biçimlerini ortaya koyuyor.

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de...

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de bulunduğu 10 ayrı alanda devam eden kazılar, 12 bin yıl önceki insan yaşam biçimlerini ortaya koyuyor.

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de...

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de bulunduğu 10 ayrı alanda devam eden kazılar, 12 bin yıl önceki insan yaşam biçimlerini ortaya koyuyor.

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de...

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de bulunduğu 10 ayrı alanda devam eden kazılar, 12 bin yıl önceki insan yaşam biçimlerini ortaya koyuyor.

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de...

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de bulunduğu 10 ayrı alanda devam eden kazılar, 12 bin yıl önceki insan yaşam biçimlerini ortaya koyuyor.

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de...

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de bulunduğu 10 ayrı alanda devam eden kazılar, 12 bin yıl önceki insan yaşam biçimlerini ortaya koyuyor.

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de...

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de bulunduğu 10 ayrı alanda devam eden kazılar, 12 bin yıl önceki insan yaşam biçimlerini ortaya koyuyor.

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de...

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de bulunduğu 10 ayrı alanda devam eden kazılar, 12 bin yıl önceki insan yaşam biçimlerini ortaya koyuyor.

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de...

Şanlıurfa'da "Taş Tepeler Projesi" kapsamında, aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de bulunduğu 10 ayrı alanda devam eden kazılar, 12 bin yıl önceki insan yaşam biçimlerini ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Emekliye en az 15.000 TL ödeme ! Cüzdanları dolduracak çifte promosyon müjdesi geldi

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

Emekliye en az 15.000 TL ödeme ! Cüzdanları dolduracak çifte promosyon müjdesi geldi

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

KPSS puanı en az 55 olana müjde! Resmi Gazete’den onay geldi: Devlet kapısında personel aranıyor

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar