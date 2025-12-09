Şanlıurfa'da 2 Milyon TL'lik Kaçak Lastik Operasyonu: 2 Gözaltı

Operasyon ve ele geçirilenler

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde, jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir çekici ve çekiciye bağlı yarı römorkta arama yapıldı. Yapılan kontrollerde piyasa değeri 2 milyon TL olan 211 kaçak çekici ve kamyon lastiği ile 15 adet jant ele geçirildi.

Gözaltılar

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

