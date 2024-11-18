Şanlıurfa'da 2 Ton Bozuk Tatlı ve Kuru Yemiş Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Denetimler Sıklaştı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir işletmede gerçekleştirdikleri denetimle 2 ton bozuk tatlı ve 200 kilogram fıstık ile ceviz içi ele geçirdi.

Bozuk Ürünler İmha Edilecek

Denetim sırasında, bozulmuş ve içinde böceklerin bulunduğu tatlılar ile birlikte, fıstık ve ceviz içine imha edilmek üzere el konuldu. Sağlık tehlikesi oluşturduğu belirlenen bu ürünlerin, halk sağlığı açısından son derece zararlı olduğu vurgulandı.

Yasal İşlem Başlatıldı

Ele geçirilen ürünlerle ilgili yasal işlemler başlatılırken, söz konusu işletmeye para cezası kesildi. Bu tür denetimlerin halk sağlığını koruma adına devam edeceği kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimde 2 ton bozuk tatlı ile fıstık ve ceviz içi ele geçirildi.