Şanlıurfa'da 2 Ton Etiketsiz Bal Şurubu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Etiketsiz Bal Şurubu Baskını

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, sahte bal yapımında kullanılabileceği değerlendirilen etiketsiz ve faturasız 2 ton bal şurubu ele geçirdi. Olay, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Gişeler mevkiinde meydana geldi.

Takip Edilen Kamyonet Durduruldu

Otoyol jandarma ekipleri, takibe aldıkları bir kamyoneti durdurarak sorguladı. Araçta faturasız ürünlerin bulunması üzerine derhal Karaköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.

2 Ton Bal Şurubu Tespit Edildi

Müdürlük ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde, kamyonette toplam 2 ton etiketsiz bal şurubu tespit edildi. Bunun üzerine ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.

Sürücüye Para Cezası

Kamyonet sürücüsü Ş.Ö. hakkında usulsüz ürün taşıdığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi. Olay, sahte ürünlerle mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.