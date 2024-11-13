Şanlıurfa'da 20 Ton Sahte Zeytinyağı Operasyonu

Şanlıurfa'da Büyük Zeytinyağı Operasyonu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda 20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi. Bu başarı, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şubesi, Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Mühendisleri ekiplerinin koordineli çalışmasının sonucunda elde edildi.

Operasyonun Detayları

İlgili ekipler, Eyyübiye ilçesindeki bir iş yerinde sahte zeytinyağı üretildiğine dair bilgiler aldıktan sonra harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan operasyonda, taklit markalarla satışa hazırlanmış 20 ton zeytinyağı bulundu.

İş Yerine Ceza ve İmha Süreci

Ele geçirilen sahte zeytinyağları, hemen imha edildi. Ayrıca, ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinin sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Bu tür denetimler, gıda güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.