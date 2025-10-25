Şanlıurfa'da 20 Tondan Fazla İzinsiz Pekmez, Bal ve Nar Ekşisi Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Batıkent'te izinsiz üretilen 20 tondan fazla pekmez, bal ve nar ekşisi ile binlerce litre katkı maddesi ele geçirildi; ürünler yediemine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 22:08
Şanlıurfa'da 20 Tondan Fazla İzinsiz Pekmez, Bal ve Nar Ekşisi Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 20 Tondan Fazla İzinsiz Üretim Baskını

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Batıkent Mahallesi'ndeki bir iş yerinde izinsiz gıda üretimi yapıldığını tespit etti. Denetime jandarma ekibi de katıldı.

Denetim ve ele geçirilen ürünler

İş yerinde yapılan incelemede 11 ton 568 kilogram pekmez, 2 ton 232 kilogram nar ekşisi ve 6 ton 730 kilogram bal ele geçirildi.

Ayrıca denetimde 20 bin litre glikoz şurubu, 475 litre renklendirici ve 11 bin litre sosa el konuldu.

İşlem ve analiz süreci

El konulan ürünler, imha edilmek üzere yediemine teslim edildi. Numuneler inceleme için Adana Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi.

Valilik açıklamasında, işletme hakkında analiz sonuçlarına göre izinsiz üretim ve taklit-tağşiş suçlarından yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

